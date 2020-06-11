Опрос: россияне становятся финансово независимыми в среднем к 26 годам

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Опрос, проведенный в мае в 37 городах России, показал, что россияне становятся финансово независимыми в среднем к 26 годам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.

В ходе опроса респондентов спрашивали, с какого возраста люди в России, как правило, обретают материальную независимость.

"Россияне, по их собственному мнению, становятся финансово независимыми к 26 годам", - говорится в сообщении.

Раньше всего, согласно опросу, материальную свободу получают жители Хабаровска (24,9 года), позже всего - Ростова-на-Дону (27,5 года). В Москве и Санкт-Петербурге показатели находятся на среднем уровне в 26,3 года и 26 лет соответственно.

Опрос также показал, что 54% родителей, имеющих взрослых детей, время от времени помогают им материально даже после того, как дети начали самостоятельно себя обеспечивать. Самая высокая доля тех, кто помогает взрослым детям, отмечена в Барнауле (55%), Омске и Новосибирске (по 53%), самая меньшая - в Санкт-Петербурге, Казани (по 35%) и Москве (36%).

Также 62% респондентов сообщили, что оказывают помощь родителям и пожилым родственникам. Наибольшее их число зафиксировано в Хабаровске и Владивостоке (по 70%), Махачкале и Перми (по 69%).

Опрос проведен компанией "Сбербанк страхование жизни" в мае в 37 городах страны с населением более 500 тыс. человек по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов.