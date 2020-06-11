Пользователи проверили 6 млн товаров в приложении "Честный знак"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Около 700 тыс. пользователей приложения "Честный знак" проверили подлинность более 6 млн товаров через сканирование маркировки. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе оператора системы маркировки, Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Приложением для проверки подлинности товаров "Честный знак" воспользовались уже почти 700 тыс. пользователей, которые просканировали свыше 6 млн кодов товаров", - говорится в сообщении.

Приложение является частью национальной системы маркировки, которая с 1 июля текущего года обязательна для всех лекарств, обуви и сигарет. При сканировании кода маркировки на упаковке товара пользователь может узнать, где он произведен, из каких материалов сделан, легально ли введен в оборот.

Как отметили в компании, приложение умеет сканировать не только маркировку Data Matrix, но и другие обозначения, которые зачастую бывают непонятны для покупателя. "Помимо кодов маркировки, приложение умеет расшифровывать любые условные обозначения на упаковке: штриходы, значки переработки и экологические сертификаты", - пояснили в компании.