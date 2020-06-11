Россия и Туркмения снимут ограничения по частоте полетов между ними

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Россия и Туркмения могут снять все ограничения по частоте полетов и по количеству назначенных перевозчиков между странами. Об этом говорится в февральском письме директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светланы Петровой (текст документа 11 июня размещен на сайте Росавиации).

"Российская сторона в рамках сотрудничества в области воздушного сообщения между двумя странами предлагает путем обмена письмами закрепить договоренность, предложенную в вашем письме, [….] о нижеследующем: "Стороны договорились снять все ограничения по количеству пунктов назначения и отправления на территории России и Туркменистана, по количеству назначенных перевозчиков и по количеству выполняемых частот полетов на договорных линиях между пунктами на территории России и Туркменистана", - отмечается в письме, направленном начальнику агентства "Туркменховаеллары" ("Туркменские воздушные пути") Министерства промышленности и коммуникаций Туркменистана Доврану Сабурову.

Сейчас авиасообщения между Россией и Туркменией нет из-за закрытия международных полетов на время пандемии. Обычно полеты между странами выполняются на основании соглашения о воздушном сообщении. В них строго лимитировано количество перевозчиков от обеих стран, которые могут выполнять полеты, а также частота рейсов.

Как следует из письма Сабурова (текст этого письма также опубликован на сайте Росавиации), Туркмения еще в январе предлагала Минтрансу РФ "рассмотреть вопрос о снятии ограничений по частоте полетов, выполняемых по установленным маршрутам и пунктам назначения для назначенных авиапредприятий обеих сторон".