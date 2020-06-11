Минстрой создаст рекомендации по развитию объектов городской среды в условиях пандемии

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ планирует создать рекомендации для регионов по развитию объектов благоустройства, учитывая необходимость соблюдать социальную дистанцию. Об этом сообщила в четверг заместитель директора проектной дирекции Минстроя России Елена Семенова на онлайн-конференции "Умный город: технологии против вируса".

"Мы сейчас планируем мероприятие и давать рекомендации субъектам РФ по тому, как развивать городские пространства, чтобы можно было соблюдать дистанцию. Очень полезно будет [использовать] те данные, которые предоставляют операторы мобильной связи, потому что [эти данные] помогут понимать, насколько и в каких местах [присутствуют] массовые скопления людей", - сказала Семенова.

Также, по ее словам, Минстрой вносит изменения в нормативные документы, которые обяжут все голосования граждан по благоустройству проводить онлайн с использованием специальных платформ. "Эти платформы должны будут интегрированы с Минкомсвязи. Уже в восьми регионах такая интеграция проведена. До конца года будут интегрированы в эту платформу все остальные субъекты РФ", - добавила представитель Минстроя.

Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, стартовал в 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина. В настоящее время он входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда" в статусе федерального проекта. Согласно паспорту нацпроекта, одним из ключевых показателей станет кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение соответствующего индекса на 30% и сокращение числа городов с неблагоприятной средой вдвое.

В нацпроекте говорится, что доля городов с благоприятной средой в 2024 году должна составить 60%. К этой дате также должно быть реализовано 31 тыс. мероприятий по благоустройству, 480 проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Кроме того, к целевым показателям федерального проекта относится создание механизма прямого участия граждан в формировании городской среды и увеличение доли таких граждан до 30% в 2024 году.