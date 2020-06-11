Правительство выделило 3,75 млрд рублей на поддержку производителей масличных культур

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 3,75 млрд рублей на поддержку производителей масличных культур. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера России Виктории Абрамченко.

Как отмечается в сообщении, проект распоряжения о распределении субсидий, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование увеличения производства масличных культур, был рассмотрен на очередном заседании правительства.

По словам Абрамченко, это новая форма поддержки взамен возмещения части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса направлена на интенсификацию экспорта АПК в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

"Уже в ближайшее время 3,3 млрд рублей будут направлены в 39 регионов России для стимулирования производства масличных культур, еще 458 млн рублей будут перераспределены после проведения посевной кампании. Такая поддержка будет способствовать обеспечению продбезопасности страны, а также достижению цели федерального проекта "Экспорт продукции АПК" по объему реализованных или отгруженных к концу 2020 года на собственную переработку соевых бобов и семян рапса в 7 млн 167,4 тыс. тонн", - сообщила Абрамченко.

Вице-премьер отметила, что дополнительное субсидирование производителей в сочетании с расширением посевных площадей и благоприятными погодными условиями позволит в ближайшие годы закрепить достигнутую динамику роста производства масличных культур и нарастить их экспорт. Только за последние 15 лет посевная площадь таких культур увеличилась в 2,4 раза и достигла 14,5 млн га в 2019 году.