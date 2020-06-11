Путину понравились планы открыть завод кошерной продукции в Пензенской области

НОВО-ОГАРЕВО, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заинтересовался планами Пензенской области открыть завод по производству кошерной продукции. Глава государства также пообещал побывать в регионе.

Во время беседы в режиме видеоконференции с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым Путин, просматривая бумаги с материалами о развитии региона, обратил внимание на инвестиционные проекты. "Смотрю, у вас завод планируется по производству кошерной продукции. Это кто у вас кошерную продукцию собирается производить?" - с улыбкой поинтересовался президент.

Он предположил, что продукцию предполагается поставлять на экспорт. "Так точно, компания "Дамате", - сообщил губернатор, который в докладе о состоянии дел в Пензенской области отмечал развитие этого крупнейшего производителя индейки в РФ. "Я посмотрел, там 400 рабочих мест новых создается, инвестиции приличные - свыше 2 млрд рублей. Здорово! Это очень хорошо!" - оценил глава государства.

Белозерцев воспользовался случаем, чтобы пригласить Путина в Пензенскую область. "Спасибо за приглашение, обязательно постараюсь", - заверил президент.