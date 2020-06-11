Верховный суд РФ опробовал технологию блокчейн для онлайн-голосования

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Верховный суд России впервые применил технологию блокчейн в ходе голосования на проведенном в дистанционном формате пленуме ВС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда.

"Состоявшийся пленум без преувеличения можно считать знаковым для всей судебной системы", - сообщили в пресс-службе. Как и предыдущие два заседания он прошел с использованием отечественной системы веб-конференции. Но впервые участники пленума для фиксации своего решения по рассматриваемым постановлениям использовали систему онлайн-голосования Polys от Лаборатории Касперского, которая была развернута на базе российского облачного хранилища от компании "Softline". "Данная система голосования основана на технологии блокчейн и использует прозрачное шифрование", - сообщили в пресс-службе. Первое ее использование получило положительную оценку со стороны руководства высшей судебной инстанции и юристов - участников пленума. В итоге ее рекомендовали использовать на пленарном заседании Совета судей РФ в июле этого года, к которому в дистанционном формате предполагается подключить максимальное возможное количество представителей судебной системы России.

На прошедшем заседании пленум признал пять постановлений, в том числе о вопросах применения положений Гражданского кодекса РФ о прекращении обязательств и о внесении изменений в ряд постановлений пленума по уголовным делам, в том числе по применению арестов и уголовного преследования предпринимателей.