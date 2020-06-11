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Трутнев поручил в приоритетном порядке поддержать компании, организующие северный завоз

Ранее глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что завоз топлива, продуктов и других жизненно необходимых товаров в отдаленные районы Арктики может оказаться под угрозой из-за пандемии

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам в приоритетном порядке рассмотреть вопрос о предоставлении господдержки компаниям, организующим северный завоз. Об этом сообщает в четверг пресс-служба аппарата вице-премьера.

"Минэкономразвития России поручено совместно с Минстроем России, Минэнерго России, Минтрансом России обеспечить приоритетное рассмотрение вопросов о предоставлении мер государственной поддержки системообразующим организациям российской экономики, осуществляющих завоз ресурсов в районы Крайнего Севера", - говорится в сообщении.

Северный завоз - доставка продуктов, медикаментов и топлива в труднодоступные поселки и целые регионы, в том числе арктические, которые зимой на несколько месяцев остаются отрезанными от большой земли из-за сложных климатических условий.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев сообщал ТАСС, что завоз топлива, продуктов и других жизненно необходимых товаров в отдаленные населенные пункты в Арктике может оказаться под угрозой из-за пандемии, так как у многих компаний недостаточно средств на его организацию.

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Трутнев, Юрий ПетровичРоссияАрктика сегодня
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