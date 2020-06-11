Экспорт продукции АПК из России на начало июня вырос на 13,2%

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Экспорт продукции АПК из России, по данным на 7 июня 2020 года, вырос на 13,2% и составил 10,3 млрд руб. Об в ходе онлайн-агрофорума "АПК России: кто накормит страну?" сообщил статс-секретарь, заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев.

"Стабильный рост производства качественной, конкурентоспособной продукции позволяет нашей стране усиливать свои позиции на международных рынках. В этом году мы уже поставили за рубеж продовольствия на $10,3 млрд, это на 1,2 млрд больше, чем за аналогичный период годом ранее", - сказал он.

Он отметил, что в соответствии с паспортом федерального проекта "Экспорт продукции АПК" план на 2020 год составляет $25 млрд. "Напомню, что наша страна как один из основных производителей и экспортеров зерна играет особую роль на глобальном зерновом рынке. Поставки зерновой продукции осуществляются в 138 стран мира", - сообщил Лебедев.

Он напомнил, что Россия занимает первое место в мире по экспорту пшеницы.

В целях развития экспортного потенциала планируется продолжить работу по четырем основным направлениям - наращивание производства новой товарной массы, открытие зарубежных рынков, развитие агрологистики и продвижение российской продукции АПК за рубежом.

Минсельхозом России проводится планомерная работа по открытию новых международных рынков сбыта. Сегодня российская сельхозпродукция поставляется в 157 государств мира, сообщил заместитель министра.

По словам Лебедева, для российских экспортеров представляют интерес страны Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

С 2019 года по настоящее время Россия получила право поставок более 60 видов продукции животноводства и растениеводства в 20 стран мира. "Из 18 открытых товарных позиций в 2020 году можно особо отметить доступ молочной продукции и говядины в Алжир, пшеницы в Саудовскую Аравию, говядины охлажденной в Китай, мелкого рогатого скота в Ливан", - перечислил он. Кроме того, по его словам, ведется активная работа по получению права поставок свинины, гороха и круп на рынок Китая и расширения перечня поставляемой молочной продукции.

Продолжается деятельность по получению доступа для российского мяса птицы, свинины и говядины в Японию, а также мяса птицы в Малайзию. "Кроме того, работаем с европейскими коллегами по отмене ограничений в отношении мяса птицы и расширению перечня регионов, из которых возможны поставки оленины. Высокий приоритет в настоящее время имеет аттестация конкретных предприятий на поставки в третьи страны", - заключил заместитель министра.