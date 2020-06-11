Росавиация получила заявки от 10 аэропортов на субсидии из-за снижения доходов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Росавиация с 4 июня получила заявки от 10 российских аэропортов на предоставление субсидий из-за снижения доходов из-за падения объема перевозок во время пандемии. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"В Росавиацию поступили заявки от 10 аэропортов. Заявку на компенсацию расходов за апрель 2020 года подал московский аэропорт Шереметьево, а также аэропорты Казани, Мурманска, Уфы, Симферополя, Белгорода, Анапы, Краснодара, Сочи и Нижнекамска".

Приказы на предоставление субсидий этим аэропортам планируется подписать на следующей неделе, отмечается в сообщении. В конце мая правительство выделило 10,9 млрд на поддержку аэропортов.

В начале июня премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий. Получить их имеют право только аэропорты, чьи юрлица зарегистрированы в России. Для компаний с иностранным участием установлено ограничение: доля юрлиц, зарегистрированных в низконалоговых юрисдикциях или офшорных зонах, не должна превышать 50%. Как следует из постановления правительства, размер субсидии будет рассчитываться исходя из ставки в 195,4 рубля за одного потерянного пассажира. Субсидии должны быть направлены на поддержание бесперебойной работы и сохранение численности персонала.

Ранее правительство РФ выделило из своего резервного фонда Федеральному агентству воздушного транспорта 23,4 млрд рублей для предоставления в 2020 году субсидий российским авиакомпаниям, пострадавшим из-за пандемии.