Топ-100 компаний мира потеряли 15% капитализации из-за пандемии COVID-19

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Рыночная капитализация топ-100 компаний мира с декабря 2019 года по март 2020 года снизилась на 15% - до $21,5 трлн, говорится в ежегодном исследовании PwC "Топ-100 компаний мира по уровню рыночной капитализации".

Таким образом, общий показатель капитализации опустился до уровня марта 2019 года, когда он составлял $21 трлн.

"Волатильность на рынках акций отразилась на капитализации 100 ведущих компаний мира по-разному. Капитализация некоторых глобальных игроков сектора потребительских услуг (в частности, на базе высокотехнологичных решений) и сектора высоких технологий продолжает расти. Интерес инвесторов к российским компаниям этих секторов также будет высоким, и в повестки компаний вернутся планы на IPO. Вполне возможно, что в отсутствии новых катаклизмов мы увидим новые сделки уже весной 2021 года", - прокомментировал руководитель практики по рынкам капитала PwC в России и СНГ Рустем Терегулов.

Рейтинг компаний

Первое место в рейтинге топ-100 компаний мира после крупнейшего в истории IPO заняла Saudi Aramco. Microsoft и Аpple опустились на второе и третье места соответственно, однако по состоянию на март 2020 года их рыночная капитализация превышала $1 трлн, несмотря на кризис, вызванный распространением COVID-19.

Стоимость Amazon на конец марта составила $971 млрд, но с тех пор уже превысила эту отметку, чему способствовал рост спроса на онлайн-покупки.

Только в 10 компаниях, входящих в топ-100, был отмечен рост рыночной капитализации с декабря 2019 года по март 2020 года. Среди них компания Netflix, рыночная капитализация которой выросла на 16%, и Tesla, чья рыночная капитализации увеличилась вдвое.

Перспективы по странам

В начале 2020 года прибыль компаний в каждой стране, за исключением Саудовской Аравии, стала снижаться. В течение трех месяцев до марта 2020 года наиболее существенное снижение данного показателя в относительном выражении было отмечено в европейских компаниях, входящих в рейтинг. Их рыночная капитализация снизилась на 25% - до $956 млрд. В компаниях Великобритании с относительно высокой долей нефтегазовой отрасли рыночная капитализация в период до марта 2020 года упала на 28%.

США по-прежнему доминируют по количеству компаний в рейтинге и уровню рыночной капитализации, несмотря на снижение показателя на 14%. Также отмечается, что разрыв между США и Китаем, занимающим вторую позицию в рейтинге, увеличился после исключения из топ-100 в этом году одной китайской компании. Бразилия, Южная Африка и Австралия более не представлены в топ-100, поскольку Petrobras (Бразилия), BHP (Австралия) и компания Naspers (Южная Африка) после ее выделения из Prosus были исключены из рейтинга.

Перспективы по секторам

За исключением нефтегазового сектора, все отраслевые показатели компаний рейтинга выросли, что отражает высокую активность на международных рынках капитала в 2019 году. В нефтегазовом секторе отмечен спад на 4% за аналогичный период.

В течение трех месяцев до марта 2020 года все отраслевые индексы, которые учитываются в рейтинге, снизились на 12-44%. Однако все компании рейтинга превысили соответствующие отраслевые показатели. Нефтегазовый сектор больше других пострадал от всеобъемлющего влияния пандемии COVID-19 и возникшей неопределенности. Это привело к общему спаду в размере 44% в течение трех месяцев до марта 2020 года.

Технологический сектор по-прежнему остается ведущим по уровню рыночной капитализации, в марте 2020 года данный показатель составил $6,258 трлн.

Половина из 100 ведущих "компаний-единорогов", чья капитализация за короткий период превысила $1 млрд, были из США.

Стоимость 100 ведущих "компаний-единорогов" на 31 марта 2020 года выросла на 5% - до $853 млрд, что превышает рост рыночной капитализации публичных компаний за аналогичный период.

Распределение прибыли акционерам

В 2019 календарном году акционерам компаний, входящих в рейтинг, были произведены выплаты на общую сумму $973 млрд, что превышает показатель 2018 года примерно на 9,7%. На компании технологического сектора пришлось 28% от общей суммы выплат акционерам. Список по-прежнему возглавляет Apple, которая выплатила своим акционерам $81 млрд. За ней идет нефтегазовая компания Saudi Aramco, выплатившая $73 млрд.

В PwC добавили, что 2020 календарном году ожидается снижение объема дивидендных выплат компаний.