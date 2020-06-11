РЖД направит 200 млн рублей на модернизацию объектов железнодорожного транспорта в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 11 июня. /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД) направили более 200 млн рублей на модернизацию объектов железнодорожного транспорта в Чеченской Республике с начала 2020 года. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

"На модернизацию объектов железнодорожного транспорта в Чеченской Республике в январе-мае текущего года направлено более 200 млн рублей. Так, на станции Грозный сегодня развернуты работы по восстановлению автоматических систем регулирования движения поездов. В рамках данного проекта к станционной системе централизованного контроля планируется подключить 42 стрелочных перевода", - говорится в сообщении.

Кроме того, РЖД в ближайшее время планирует начать техническое перевооружение участка Червленная-Узловая - Кади-Юрт. "Здесь также будут установлены современные устройства регулирования, которые позволят повысить уровень безопасности и скорость движения поездов в Грозненском регионе СКЖД", - добавили в пресс-службе.