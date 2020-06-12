В России стартуют продажи обновленного планшета Huawei MatePad

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Продажи планшета Huawei MatePad стартуют в России в пятницу. Об этом говорится в сообщении компании.

Модель MatePad с диагональю 10,4 дюйма - усовершенствованное устройство прежней линейки MediaPad. Вся линейка планшетов прошла ребрендинг и теперь подходит не только для развлечений, но и для учебы и работы, отмечают в компании.

MatePad построен на базе процессора Kirin 810, который обеспечивает многозадачность и плавную работу всей системы, а также оснащен батареей на 7 250 мА*ч в паре с энергоэффективным нейромодулем, которые отвечают за долгую работу планшета без подзарядки. С MatePad можно 12 часов просматривать загруженное видео или веб-страницы, а в режиме воспроизведения аудио планшет выдержит до 65 часов на одном заряде.

Широкоугольная фронтальная 8 МП камера Huawei MatePad открывает обзор на 107 градусов. Кроме того, MatePad имеет четыре направленных микрофона, которые способны услышать пользователя с расстояния до 5 м, даже если он будет говорить тихо. При этом собеседник не услышит посторонних звуков за счет технологии шумоподавления.

Также Huawei MatePad имеет три режима: многооконный режим Multi-Window для одновременной работы с несколькими приложениями на одном экране, функция "Мультискрин" (Huawei Share) для беспроводного соединения планшета со смартфоном Huawei, режим App Multiplier для разделения экрана одного приложения.

MatePad поддерживает специальный детский режим - планшет выдает детям умные подсказки, как правильно сидеть, с какого расстояния смотреть на экран - все для того, чтобы снизить усталость глаз. Например, экран из цветного станет черно-белым, пока ребенок не разместит его должным образом.

Huawei MatePad будет представлен в России в цвете "полночный серый", планшет можно приобрести в официальных магазинах Huawei и у партнеров по цене 21 990 рублей или 23 990 рублей в зависимости от комплектации с Wi-Fi или LTE. Кроме того, скоро в продажу поступит другой планшет линейки - MatePad T8 с диагональю 8 дюймов.

Наушники FreeBuds 3i

В пару к планшету Huawei представил новые беспроводные наушники FreeBuds 3i в белом цвете и прямоугольном футляре. Их открытая продажа началась 12 июня, стоимость составляет 8 990 рублей. Наушники оснащены технологией активного шумоподавления, динамиками диаметром 10 мм и возможностью "умного" управления сенсорными датчиками.