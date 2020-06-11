КРЭТ не видит причин для остановки выпуска ИВЛ "Авента-М" после пожаров в больницах

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" Ростеха продолжает выпуск аппаратов для искусственной вентиляции легких "Авента-М" после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга и не видит причин для остановки производства, заявили ТАСС в концерне.

"КРЭТ не остановил производство аппаратов ИВЛ "Авента-М" и продолжает их выпуск в соответствии с госконтрактом. Причин отказываться от этих планов на текущий момент у компании нет", - заявили в концерне.

КРЭТ подчеркнул, что временные ограничения до завершения проверок затронули не все аппараты этой марки, а лишь ограниченную партию. Ранее сообщалось об отзыве Уральским приборостроительным заводом (входит в КРЭТ) аппаратов "Авента-М" для дополнительных проверок. Соответствующее информационное письмо было опубликовано на сайте Роспотребнадзора.

После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга Росздравнадзор остановил обращение в России аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных на Уральском приборостроительном заводе в период с 1 апреля.

"Во-первых, временные ограничения до завершения проверок затронули не все аппараты этой марки, а лишь ограниченную партию", - говорится в заявлении концерна. КРЭТ подчеркнул, что аппараты поставляются на рынок 8 лет и зарекомендовали себя как надежная и эффективная техника в России и за рубежом, а также имеют все необходимые экспертные заключения.

В концерне также заявили, что заинтересованы в максимально быстром установлении истины в ходе расследования и оказывают проверяющим все необходимое содействие. "Мы действуем по принципу "безопасности много не бывает" и хотим еще раз доказать, что оборудование соответствует всем стандартам качества", - подчеркнули в концерне.

Накануне стало известно, что КРЭТ дополнительно проверит произведенные после 1 апреля аппараты "Авента-М", при этом обязательные проверки пройдут как в самих больницах, так и на предприятии. В пресс-службе Уральского приборостроительного завода, где производятся аппараты "Авента-М", ТАСС пояснили, что данные испытания проводятся по инициативе завода и не связаны со стандартной процедурой рекламации.

Ранее правительство назначило КРЭТ Ростеха единым поставщиком аппаратов ИВЛ в больницы страны в рамках госконтракта с Минпромторгом, концерн должен поставить регионам 6,7 тыс. аппаратов на 7,5 млрд рублей. При пожаре в 50-й больнице в Москве 9 мая погибла пожилая женщина. Жертвами пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге 12 мая стали шесть человек. По данным Росздравнадзора, именно эти аппараты использовались для оказания медпомощи в больницах, где произошли пожары.