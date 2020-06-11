В МЧС РФ поступили новые беспилотники отечественного производства

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Беспилотные системы двух типов отечественного производства поступили в МЧС РФ. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства. Новинки осмотрел глава МЧС Евгений Зиничев.

"Новые беспилотные авиасистемы самолетного и мультироторного типов установлены на базе автомобиля повышенной проходимости "Форд Транзит". Одна из систем поступит на вооружение в столичное подразделение МЧС. Комплекс самолетного типа направят в Академию гражданской защиты для обучения личного состава, а также применения его непосредственно при чрезвычайных ситуациях", - сказали в пресс-службе.

Беспилотники произведены российским заводом по техническому заданию МЧС. До конца года министерство получит еще 10 комплексов беспилотной авиации на базе автомобилей повышенной проходимости: три на базе "Камаз" с дальностью действия до 500 км, и семь - на базе "Форд Транзит" с дальностью до 100 км и до четырех часов беспрерывного полета.

"С июля новые образцы будут применяться для выполнения задач. Для этого ведомством организовано обучение личного состава работе с новой техникой", - цитируют в ведомстве слова начальника управления авиации и авиационно-спасательных технологий Андрея Попова.