В Липецкой области ввели налоговые льготы для поддержки малого и среднего бизнеса

ЛИПЕЦК, 11 июня. /ТАСС/. Парламентарии Липецкой области утвердили новые меры поддержки для представителей малого и среднего бизнеса в регионе. Они будут действовать с 1 января до конца текущего года, сообщили в четверг в пресс-службе Липецкого совета депутатов.

Речь идет о 12 пострадавших в ситуации с пандемией отраслях, которые были утверждены правительством России. Для тех, кто платит налоги по системе "доходы", ставка снизится с 6 до 2%, и с 15 до 5%, если налогами облагаются доходы, уменьшенные на величину расходов.

"Действующие в регионе ограничения, связанные с пандемией коронавируса, серьезно ударили по малому и среднему бизнесу. Новые налоговые льготы в дополнение к уже принятым на федеральном уровне должны помочь предпринимателям пережить непростые времена", - цитирует пресс-служба слова председателя Липецкого областного Совета депутатов Павла Путилина.

По его словам, чтобы поддержать наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли экономики, власти снизили налоговую ставку для тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения. Он также добавил, что администрация прогнозирует сумму выпадающих доходов бюджета области в размере 200 млн рублей.

"Кроме того, право на льготу по налогу на имущество организаций получили собственники торговых центров, которые пошли навстречу своим арендаторам и снизили арендную плату", - уточнил Путилин.

Для предпринимателей региона действуют льготные кредиты на выплату зарплаты, отсрочка по страховым взносам и аренде недвижимости, единовременные выплаты и другие меры поддержки.