Международные резервы России за неделю выросли на $1,3 млрд

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 5 июня 2020 года увеличились по сравнению с показателем на 29 мая на 0,2% (или на $1,3 млрд) и составили $565,2 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.

Регулятор отметил, что рост произошел "в результате положительной валютной переоценки, которая была частично нивелирована продажей иностранной валюты на внутреннем валютном рынке".

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.