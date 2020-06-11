В Набережных Челнах при поддержке АСИ откроется виртуальная "Точка кипения"

КАЗАНЬ, 11 июня. /ТАСС/. Виртуальная "Точка кипения" откроется на площадке ИТ-парка в Набережных Челнах при поддержке Агентства стратегических инициатив. Об этом журналистам в четверг сообщила пресс-служба парка.

"18 июня 2020 года государственное автономное учреждение "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк" при поддержке Агентства стратегических инициатив откроет виртуальное пространство коллективной работы "Точка кипения - Набережные Челны". За счет нового - виртуального - формата площадки в активную работу будут вовлечены представители различных сообществ как Набережных Челнов, так и других городов страны", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, основными направлениями виртуальной "Точки кипения" станут развитие человеческого капитала и компетенций будущего, электрокары и беспилотный транспорт и т. д. В виртуальном пространстве планируется проводить мастер-классы от экспертов, презентации лучших практик реализации проектов. Следить за мероприятиями "Точки кипения" можно в системе Leader-ID.

"Точки кипения" создаются при поддержке Платформы НТИ по поручению АСИ. Первая из них открылась в Москве в 2013 году. Пространства предназначены для ученых, бизнесменов, госслужащих, общественников, студентов. В "Точках кипения" они могут делиться опытом, итогами работы, совместно прорабатывать новые модели развития. Городские площадки работают в 28 населенных пунктах. В 2019 году появился новый формат - университетские "Точки кипения", за год их открылось 13, основным направлением деятельности стали образовательные программы, а также включение в повестку НТИ и цифровой экономики.