РЖД начнут обучать женщин профессии машиниста

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) открыли прием заявок от женщин на обучение и дальнейшее трудоустройство в качестве помощников машиниста. Курсы стартуют в июле 2020 года по мере набора групп, говорится в сообщении компании.
Помощник машиниста - это второй пилот в кабине поезда. Он находится в подчинении у машиниста и отслеживает показания приборов, контролируя работу локомотива, а также показания светофоров, сигнальных знаков и указателей для обеспечения максимальной безопасности движения поездов. Получив опыт подобной работы, можно стать машинистом.
Условия обучения в РЖД
Отбор будет состоять из нескольких этапов, которые позволят определить готовность претендента в будущем к работе на железнодорожном транспорте. Успешное прохождение всех этапов дает право кандидату на обучение в учебных центрах РЖД.
Кандидаты должны быть старше 18 лет и иметь образование не ниже среднего общего. Обязательным условием является прохождение предварительного медицинского обследования, в том числе психофизиологического освидетельствования.
Обучение будущих помощников машиниста будет проходить в учебных центрах РЖД в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Срок подготовки на помощника машиниста составляет 24 недели. Желающие получить новую профессию должны быть готовы к временной смене места жительства. В период учебы в очной форме будет выплачиваться стипендия и предоставляться общежитие.
Обучение будет состоять из теоретических и практических этапов и частично будет переведено в дистанционный формат. Организация будет осуществляться в соответствии с эпидемиологической ситуацией в каждом конкретном регионе и при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора, заверили в РЖД.
В ходе теоретических занятий будущим помощникам машиниста предстоит изучить правила технической эксплуатации на железнодорожном транспорте, охраны труда, устройство подвижного состава. Навыки вождения поездов женщины будут отрабатывать, в том числе, на специальных тренажерах, полностью имитирующих кабину машиниста.
После завершения обучения, сдачи экзаменов и получения свидетельства о присвоении профессии женщинам будет предоставлено право работать помощниками машинистов.