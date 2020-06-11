РЖД начнут обучать женщин профессии машиниста

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) открыли прием заявок от женщин на обучение и дальнейшее трудоустройство в качестве помощников машиниста. Курсы стартуют в июле 2020 года по мере набора групп, говорится в сообщении компании.

Помощник машиниста - это второй пилот в кабине поезда. Он находится в подчинении у машиниста и отслеживает показания приборов, контролируя работу локомотива, а также показания светофоров, сигнальных знаков и указателей для обеспечения максимальной безопасности движения поездов. Получив опыт подобной работы, можно стать машинистом.

Условия обучения в РЖД

Отбор будет состоять из нескольких этапов, которые позволят определить готовность претендента в будущем к работе на железнодорожном транспорте. Успешное прохождение всех этапов дает право кандидату на обучение в учебных центрах РЖД.