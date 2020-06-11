Первый на Дальнем Востоке креативный кластер начнут создавать в Якутии в 2020 году

ТАСС, 11 июня. Создание в Якутии первого на Дальнем Востоке креативного кластера "Квартал труда" планируется начать уже в 2020 году, сообщила в четверг пресс-служба дальневосточного полпредства.

"В текущем году будет начата реализация проекта первого в ДФО креативного кластера. Проект ориентирован на создание системы креативных индустрий и их проникновения в традиционные отрасли экономики. Благодаря запуску креативного кластера может быть создано 650 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

В марте Владимир Солодов, занимавший тогда пост председателя правительства Якутии, сообщил на странице в Instagram, что проект из Якутска "Квартал труда" вошел в число победителей программы Агентства стратегических инициатив "100 городских лидеров", главная цель которой - реализация решений в области городского развития. Он добавлял, что благодаря сотрудничеству с АСИ регион сможет реализовать проект первого креативного кластера на Дальнем Востоке.

Как сообщается на сайте программы "100 городских лидеров", в рамках "Квартала труда" предполагается создать пространство, где будут сконцентрированы представители креативных индустрий, а также сервисы, которые обеспечивают комфортные условия для их деятельности. Проект позволит сформировать "точку притяжения", где авторы смогут делиться своим творчеством с жителями и гостями Якутска.