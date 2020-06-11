В правительстве обсуждают возможность создания инвестинструмента, привязанного к алмазам

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Правительство РФ обсуждает возможность создания инвестиционного инструмента, привязанного к алмазам, по аналогии с банковскими слитками. Этот вопрос обсуждался на совещании о социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия), прошедшем под руководством вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева, сообщил ТАСС представитель Трутнева Тимур Чернышев.

"На совещании обсуждалась возможность создания инвестиционного инструмента, привязанного к алмазам, по аналогии с банковским продуктом по продаже золотых слитков", - сказал он. При этом, подчеркнул представитель Трутнева, необходимо разработать стандарты для такого инструмента, учитывающие чистоту алмаза и его каратность.

Добыча драгоценных металлов

Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев предложил алмазодобывающей компании "Алроса" заняться разработкой месторождений металлов, включая золото, чтобы диверсифицировать риски, связанные с конъюнктурой на рынке алмазов. Об этом ТАСС сообщил представитель вице-премьера Тимур Чернышев.

Ранее Трутнев поручил Минфину РФ совместно с Минприроды РФ, властями Якутии и руководством алмазодобывающей "Алросы" подготовить и представить в кабмин предложения, которые позволят диверсифицировать деятельность компании.

"Речь идет о возможности разработки месторождений металлов, в том числе драгоценных, например золота или лития, а также других полезных ископаемых", - пояснил Чернышев.