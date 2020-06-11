В Пензенской области откроют крупнейший в Европе завод по переработке индейки

ТАСС, 11 июня. Завод по глубокой переработке индейки ГК "Дамате", который станет крупнейшим в Европе, планируется открыть в Пензенской области в конце 2020 года. Об этом сообщил глава региона Иван Белозерцев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

"В конце этого года откроем самый большой завод не только в России, но и в Европе по глубокой переработке мяса индейки с объемом производства 300 тонн в сутки. Объем инвестиций - порядка 9 млрд рублей", - отметил Белозерцев.

Проект реализуется компанией "Дамате", которая по объему производства мяса индейки входит в десятку крупнейших компаний в мире и экспортирует продукцию в 27 стран, добавил губернатор. "В холдинге работает более 6 тыс. жителей области, общая сумма инвестиций [в проекты компании] превысила 60 млрд рублей", - пояснил Белозерцев.

Он добавил, что другим крупным инвестором в сферу АПК в регионе является компании "Русмолко", которая вложила в экономику Пензенской области более 18 млрд рублей за последние пять лет. "В этом году холдинг, где трудится более 1 500 жителей области, запустил молочную мегаферму стоимостью 4,5 млрд рублей", - сказал Белозерцев.