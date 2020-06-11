США ввели исключения из пошлин на ряд товаров из КНР на $300 млрд

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов приняли решение ввести исключения из введенных ранее таможенных пошлин на более чем тридцать наименований из перечня импортируемой из Китая продукции на $300 млрд. Об этом говорится в официальном уведомлении, размещенном в четверг в электронной базе Федерального реестра США - сборнике официальных документов американского правительства.

"Этот документ уведомляет о решении представителя США на торговых переговорах [Роберта Лайтхайзера] одобрить некоторые запросы на исключение [из пошлин] <...>. Представитель США на торговых переговорах будет продолжать периодически принимать решения по запросам", - отмечается в тексте.

Исключения, которые будут действовать до 1 сентября 2020 года, в частности, касаются таких товаров, как определенные виды печатных книг на китайском языке, перчатки, провода, рыболовные крючки, некоторые разновидности литий-ионных аккумуляторов. В целом в списке более тридцати категорий.

Осенью 2019 года по указу президента США Дональда Трампа были введены дополнительные пошлины на китайские товары общей стоимостью $300 млрд. С октября прошлого года аппарат Лайтхайзера начал принимать заявки от американских компаний на введение исключений из тарифов на товары из этого перечня.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд - в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах. По словам Трампа, сделка позволит сократить торговый дефицит.