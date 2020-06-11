Минэнерго России предлагает ускорить цифровизацию электроэнергетики

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Министерство энергетики России предлагать ускорить цифровую трансформацию электросетевого комплекса. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Юрий Маневич в ходе онлайн-конференции "Энергетика во время и после COVID-19".

"Пройти пик пандемии нам помог высокий уровень развития дистанционного обслуживания. Сегодня мы понимаем безальтернативность пути как ускорение процессов цифровой трансформации электроэнергетики", - сказал Маневич.

Также заместитель министра уточнил, что создание интеллектуальных систем учета (в рамках цифровизации) позволит снизить потери электроэнергии, операционные затраты энергокомпаний, обеспечит возможность дистанционного сбора показаний.

При этом он отметил, что дальнейшая работа по цифровизации отрасли, развитию дистанционных сервисов, коммуникации между сотрудниками, внедрению новых форматов работы персонала немыслима без опережающего развития информационной безопасности.

Одной из энергокомпаний, которая релиализует программу цифровизации, является компания "Россети". Ее программа рассчитана до 2030 года.