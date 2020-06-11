Потанин предложил акционерам "Норникеля" ограничить дивиденды в 2020 году

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент и основной акционер "Норникеля", глава "Интерроса" Владимир Потанин направил другим крупнейшим акционерам компании, "Русалу" и Crispian, предложение не выплачивать дивиденды в 2020 году и ограничить финальные дивиденды по итогам этого периода $1 млрд, сообщил ТАСС источник, близкий к "Интерросу".

В частности, решение связано с аварией, произошедшей на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая, ликвидация последствий которой потребует от "Норникеля" значительных вложений.

В "Интерросе" подтвердили существование предложения, в "Русале", Crispian и "Норникеле" не прокомментировали информацию.

Мнение аналитиков

Аналитики BCS Global Markets полагают, что предложение Потанина о снижении дивидендов - всего лишь предложение, для вступления которого в силу необходимо согласие "Русала". "Поскольку "Русал" в значительной степени зависит от дивидендов "Норникеля" для погашения своего долга, то вероятность поддержки этой инициативы невелика", - отмечается в обзоре брокера.

Аналитик "ВТБ Капитала" Борис Синицын также напоминает, что для корректировки объема дивидендных выплат в соответствии с акционерным соглашением "Норникеля" необходимо согласие всех трех сторон. По расчетам аналитика, соотношение net debt/EBITDA "Норникеля" будет ниже, чем на конец 2019 года, когда оно составляло 0,9х. "Текущая дивидендная политика предполагает выплату дивидендов в размере 60% EBITDA, при условии что net debt/EBITDA ниже 1,8х. На конец 2019 было 0,9х, в этом году ожидаем небольшое снижение, но все равно явно ниже 1,8х", - считает он.

Согласно дивидендной политике "Норникеля", дивиденды составят 30% от EBITDA, если соотношение уровня чистого долга к EBITDA на конец соответствующего года будет более 2,2х. Если соотношение будет менее 1,8х, то выплаты могут увеличиться до 60% EBITDA. При этом минимальный уровень дивидендов до 2022 года установлен в размере $1 млрд. Общая сумма дивидендов компании по итогам 2019 года с учетом промежуточных составила $4,8 млрд.

Ответственность за аварию лежит на менеджменте "Норникеля", который должен компенсировать расходы на ее ликвидацию, рассказал ТАСС источник, знакомый с мнением одного из акционеров "Норникеля".

"Исходя из официального расследования Следственного комитета понятно, что причина аварии - это неисправность резервуара, о которой было известно еще в 2018 году, но требуемый ремонт менеджмент не производил и продолжал эксплуатировать неисправное оборудование. Это означает, что ответственность за ситуацию лежит на менеджменте компании, и именно топ-менеджмент, вознаграждение которого за 2019 год превысило 6,5 млрд рублей, должен компенсировать расходы, которые несет "Норильский никель" в результате этой аварии", - сказал собеседник агентства, отметив, что ответственность должен лично нести также глава "Норникеля" Владимир Потанин.

Об аварии

29 мая на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. т нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта, а также попало в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.

Как сообщал ранее Потанин, "Норникель" в полном объеме проведет мероприятия по ликвидации ущерба в месте разлива нефтепродуктов под Норильском и рассчитывает, что эти меры позволят вернуть экосистему территории в нормальное состояние. Предварительную стоимость ликвидации ЧП компания оценила в сумму около 10 млрд рублей (или $150 млн).