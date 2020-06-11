Мишустин подписал постановление о дополнительной господдержке безработных

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Безработные граждане получат дополнительную помощь от государства. Как сообщила в четверг пресс-служба кабмина, соответствующее постановление, направленное на поддержку населения в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса, подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

"На три месяца продлевается возможность получить пособие по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно документу, расширено число семей с детьми, которые вместе с пособием по безработице получат в июне - августе выплату на каждого ребенка 3 тысячи рублей в месяц.

Индивидуальные предприниматели, которые были вынуждены прекратить свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получают пособие в максимальном размере - 12 тыс. 130 рублей.

Минимальное пособие по безработице за май - июль увеличивается до 4 тыс. 500 рублей.