Более 43 млн американцев обратились за пособием по безработице за 12 недель

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США превысило 43 млн за последние 12 недель со времени введения ограничительных мер в связи с новым коронавирусом (с 15 марта по 6 июня). Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные минтруда.

По информации ведомства, с 1 по 6 июня 1,54 млн граждан подали соответствующие обращения. С 24 по 30 мая, с учетом корректировки, 1,89 млн американцев обратились за выплатами.

По данным министерства, с 17 по 23 мая на пособия подали заявки 2,1 млн человек, за неделю до этого аналогичный показатель составлял 2,4 млн. Таким образом, цифры продолжают снижение, учитывая, что в период с 3 по 9 мая поступили 2,68 млн обращений, а с 26 апреля по 2 мая уже 3,16 млн граждан направили заявления на пособия.

Пик пришелся на конец марта, когда данный показатель составил 6,9 млн человек. По мнению экономистов, если тенденция сохранится, к концу июня показатель, вероятно, опустится ниже 1 млн.

Ситуация с безработицей

В мае власти штатов приступили к смягчению ограничительных мер, введенных в связи с пандемией. В частности, возобновил работу ряд предприятий. Однако безработица по-прежнему достигает высокого уровня.

5 июня минтруд сообщил, что уровень безработицы за май сократился до 13,3%, количество рабочих мест увеличилось за этот месяц на 2,5 млн. Эксперты при этом ожидали падения уровня безработицы до 20%, а сокращения числа рабочих мест на 8 млн. В апреле безработица составила 14,7%, незанятыми остались 20,5 млн человек.

Прогнозы Конгресса

Согласно опубликованным на прошлой неделе прогнозам бюджетного управления Конгресса, США смогут восстановиться после вызванного коронавирусом экономического кризиса не ранее 2030 года. Кроме того, считают в управлении, ВВП страны сократится практически на $8 трлн.

В минторге ранее сообщили, что ВВП страны в I квартале 2020 года впервые за шесть лет сократился на 5% в годовом исчислении в связи с ситуацией вокруг пандемии.

До принятия в марте мер по сдерживанию распространения инфекции еженедельно всего несколько сотен тысяч американцев подавали первичные заявки на пособия по безработице. Обычно в стране ежегодно количество рабочих мест увеличивалось на несколько миллионов. Как отмечала газета The Washington Post, пандемия сводит на нет многолетние экономические успехи и создает угрозу продолжительной разрухи, которая по своим масштабам соперничает даже с Великой депрессией (1929-1939 годов).