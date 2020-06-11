Таможня Саньи повышает эффективность работы в целях построения свободного порта на Хайнане

САНЬЯ /Китай/, 11 июня. /ТАСС/. Таможенное управление города Санья в южной китайской провинции Хайнань за последние годы значительно упростило и ускорило процесс оформления таможенных деклараций, что позволило значительно улучшить деловую среду и внести вклад в построение свободного торгового порта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном городской администрацией.

Таможенная служба города, указывается в заявлении, продолжает реформу механизма безбумажного оформления таможенных деклараций, что позволило значительно снизить затрачиваемое на этот процесс время. Раньше на оформление декларации на месте уходило от трех до четырех часов. В настоящее время установленная система позволяет сделать это всего лишь за одну минуту посредством подачи декларации в режиме онлайн.

За последние годы таможня Саньи добилась больших успехов в продвижении инноваций в системе регулирования, внедрении интеллектуальных сервисов, что значительно упростило процесс оформления грузов. Согласно официальным данным, объем внешней торговли города в 2018 году вырос на 25,8% и составил 6,29 млрд юаней (889,6 млн долларов), а в прошлом году этот показатель достиг 9,74 млрд юаней (1,3 млрд долларов), увеличившись на 54,8% в годовом выражении.

"Меньшая беготня для людей и больший объем передачи данных, с одной стороны, сокращает время оформления таможенной декларации, а с другой, снижает нагрузку на рабочую силу предприятий и материальные затраты, улучшая таким образом деловую среду Саньи", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника отдела комплексных операций городской таможни Ван Ина.

Эффективность процедур таможенной очистки играет важную роль в проекте построения свободного торгового порта. Согласно указанию правительства, Китай превратит провинцию Хайнань в специальную таможенную зону.

Власти страны планируют в целом завершить создание свободного порта на территории провинции к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.