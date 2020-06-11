"Россети" повысили эффективность работы во время пандемии за счет цифровизации

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Группа "Россети" смогла повысить эффективность за счет оптимизации бизнес-процессов во время пандемии благодаря реализуемой программе цифровой трансформации. Об этом сообщил генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский в ходе онлайн-конференция "Энергетика во время и после COVID-19".

"В условиях таких вызовов, как пандемия, с чем никогда ранее не сталкивались, только возможности по дистанционным сервисам, по цифровым сервисам позволяют сохранить управляемость, повысить эффективность за счет оптимизации бизнес-процессов и повышения производительности труда. И выйти из кризисных ситуаций более сильными, дать рынку новые дополнительные сервисы, нетарифные источники дохода", - сказал глава "Россетей".

Автоматизированный удаленный учет и сервисы для обслуживания - это одна из основных задач, уточнил он. "Электросеть - она как интернет становится. У каждого потребителя разные мобильные приложения. Все пользуются этой системой, но каждый уже для себя делает то пространство, которое ему интересно. Возможность конфигурировать под себя потребление и источники - это будущее", - пояснил Ливинский.

Он считает, что те компании, которые не впишутся в процесс цифровой трансформации, будут терять свои рынки в будущем. "Мы должны идти на шаг вперед с нашими цифровыми решениями", - сказал Ливинский.

Также он напомнил, что в апреле группа зафиксировала всплеск потребления вокруг крупных городов из-за режима самоизоляции на фоне пандемии. "Есть регионы, где на 19% вырос полезный отпуск электроэнергии для населения. В среднем по стране - рост на 2%", - сказал гендиректор "Россетей" .

О программе цифровизации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в частности, на дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.