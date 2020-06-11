МВФ опубликовал меморандум с требованиями к Киеву ужесточить бюджетную политику

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Меморандум о сотрудничестве с МВФ, который открыл Украине доступ к новой кредитной программе на 5 млрд долларов, предусматривает ужесточение бюджетной политики, а также продолжение пенсионной реформы и изменение устава компании "Нафтогаз". Это следует из документа, который в четверг опубликовала пресс-служба международной кредитной организации.

В тексте подчеркнуто, что украинские власти "по-прежнему привержены сохранению результатов, достигнутых после экономического кризиса 2014-2015 годов". Речь идет об итогах правления бывшего президента Петра Порошенко. Киев взял обязательство "продолжать рациональную налогово-бюджетную политику для обеспечения приемлемого уровня задолженности в среднесрочной перспективе". После роста бюджетного дефицита в 2020 году власти "постепенно ужесточат налогово-бюджетную политику", чтобы вернуться к первичному профициту бюджета на уровне 1-1,5% от ВВП и сократить госдолг примерно до 60% от ВВП к окончанию действия кредитной программы.

Украина продолжит пенсионную реформу, которая идет с 2017 года. Киев обещал "обеспечить стимулы для того, чтобы граждане дольше не выходили на пенсию". Кроме того, указано в меморандуме, "в 2020 году продолжится реформа здравоохранения", которая началась еще при Порошенко. После завершения кризиса Киев обязался "ускорить реформу системы образования".

От Украины также потребовали внести изменения в устав компании "Нафтогаз", к концу сентября они должны расширить функции ее наблюдательного совета. Киев указывает на повышение цен на газ для украинцев с 1 июля и тарифов на отопление примерно к концу августа. Власти страны намерены "оперативно использовать все имеющиеся коммерческие и юридические возможности для взыскания активов с обанкротившихся банков и привлечения их бывших владельцев и руководителей к ответственности".

Для подписания меморандума с МВФ Украина выполнила два ключевых условия: разрешила продажу сельскохозяйственной земли и приняла закон о невозврате национализированных банков бывшим владельцам. Правительство 20 мая утвердило проект меморандума, но официальной публикации текста документа не последовало. После появления его деталей в СМИ украинская оппозиция подвергла президента и кабинет министров резкой критике.

Исполнительный совет МВФ 9 июня одобрил для Украины новую кредитную программу. Ожидается, что в течение 18 месяцев фонд направит Киеву $5 млрд. В МВФ отмечали, что первый транш Киев получит "незамедлительно", последующие - по итогам четырех обзоров экономики страны, которые проведет его миссия.