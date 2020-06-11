В Крыму начался сбор урожая зерновых

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Уборка зерновых культур началась в Республике Крым, ее планируют завершить за месяц, в середине июля, сообщается в четверг на сайте совета министров Крыма.

"Первой в стране Республика Крым традиционно начинает уборочные работы зерновых. Общая посевная площадь под урожай 2020 года в регионе составляет 764,6 тысяч гектаров. Парк уборочной техники составляет 1325 единицы, в числе которых 1249 зерноуборочных и 76 кормоуборочных комбайнов", - приводятся в сообщении слова зампредседателя совета министров - министра сельского хозяйства региона Андрея Рюмшина.

Первыми к уборке приступили аграрии в Красноперекопском и Советском районах. "Согласно проведенным расчетам, уборка зерновых, зернобобовых и кормовых культур урожая 2020 года, при оптимальных погодно-климатических условиях пройдет в течение месяца", - отметил Рюмшин.

Ранее в январе власти Крыма высказывали опасения, что из-за недостатка влаги осенью 2019 года всходы могли погибнуть. Зимой ситуация с недостатком почвенной влаги начала меняться. 3 июня 2020 года Рюмшин на совещании, посвященном предстоящей уборке сообщил, что в хорошем и удовлетворительном состоянии сегодня находятся 72% посевов.

В 2019 году аграрии Крыма собрали около 1,7 млн тонн зерна, что на 800 тыс. тонн больше, чем в 2018 году.