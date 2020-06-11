Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 6 копеек

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России за неделю с 1 по 7 июня выросли на 6 копеек по сравнению с предыдущей неделей и составили 44,92 руб. за литр, говорится в материалах Росстата.

Так, средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 5 копеек - до 42,47 руб. за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 7 копеек - до 45,93 руб. за литр. Стоимость бензина Аи-98 и дизельного топлива возросла на 3 копейки - до 52,1 руб. и 47,74 руб. за литр соответственно.

Рост цен на бензин был зафиксирован в 45 субъектах РФ, наиболее заметный отмечен в Кызыле - на 1,8%, Курске - на 1,4% и Тамбове - на 1%. Снижение цен было отмечено только в Калининграде - на 0,1%.

В Москве за прошедший период стоимость автомобильного бензина выросла на 0,1%, в Санкт-Петербурге - не изменилась.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,9 до 44,66 руб., марки Аи-95 - от 41,9 до 49,25 руб., марки Аи-98 - от 49,99 до 54,83 руб. за литр.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 41,2 до 43,76 руб., марки Аи-95 - от 44,6 до 47,66 руб., марки Аи-98 - от 52,8 до 54,86 руб. за литр.

Объем выпуска бензина в РФ с 1 по 7 июня вырос на 7% по сравнению с предыдущей неделей - до 681,1 тыс. тонн. Производство дизельного топлива снизилось на 6,5% и составило 1,413 млн тонн.