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Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России за январь - май в 409 млрд рублей

Доходы бюджета за отчетный период составили 7,89 трлн рублей

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета РФ в январе - мае 2020 года, по предварительным данным, составил 409,12 млрд рублей, говорится в материалах Минфина.

Доходы бюджета за отчетный период составили 7,89 трлн рублей (38,3% к общему объему доходов на год), в том числе нефтегазовые - более 2,436 трлн рублей, ненефтегазовые - 5,454 трлн рублей.

Расходы бюджета составили 8,3 трлн рублей (42,2% к общему объему расходов на год, утвержденных законом о бюджете, или 37,8% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений).

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