Кабмин утвердил выделение 26 млрд руб. на индивидуальные программы развития 9 регионов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило выделение 26 млрд руб. для реализации индивидуальных программ развития регионов с низким уровнем социально-экономического развития на 3 года, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"Правительство утвердило финансирование для реализации индивидуальных программ развития регионов с низким уровнем социально-экономического развития", - говорится у сообщении.

Отмечается, что финансирование получат 9 регионов: Республика Алтай, Карелия, Тыва, Чувашия, Марий Эл, Калмыкия, Адыгея, Псковская область и Алтайский край. "На совещании правительства было рассмотрено решение о выделении финансирования для 9 субъектов в размере более 26 млрд руб. на 3 года. Ранее финансирование для реализации индивидуальной программы развития правительство РФ уже направило Курганской области", - добавляют в министерстве.