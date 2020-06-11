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Кабмин утвердил выделение 26 млрд руб. на индивидуальные программы развития 9 регионов

Финансирование распространится на регионы с низким уровнем социально-экономического развития и продлится 3 года

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило выделение 26 млрд руб. для реализации индивидуальных программ развития регионов с низким уровнем социально-экономического развития на 3 года, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"Правительство утвердило финансирование для реализации индивидуальных программ развития регионов с низким уровнем социально-экономического развития", - говорится у сообщении.

Отмечается, что финансирование получат 9 регионов: Республика Алтай, Карелия, Тыва, Чувашия, Марий Эл, Калмыкия, Адыгея, Псковская область и Алтайский край. "На совещании правительства было рассмотрено решение о выделении финансирования для 9 субъектов в размере более 26 млрд руб. на 3 года. Ранее финансирование для реализации индивидуальной программы развития правительство РФ уже направило Курганской области", - добавляют в министерстве.

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