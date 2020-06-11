ТПП предложила Минэкономразвития дополнить нацплан восстановления экономики 11 мерами

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с просьбой рассмотреть 11 предложений организации для включения в общенациональный план восстановления экономики. Письмо имеется в распоряжении ТАСС, его подлинность подтвердили в пресс-службе палаты.

"Внести изменения в 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" в части изменения критериев отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего предпринимательства путем исключения критерия численности работников", - говорится в одном из предложений ТПП. По мнению Катырина, это позволит малым предприятиям, в производственном цикле которых задействовано большое количество персонала, "не только продолжить деятельность в прежних рамках, но и расширить штат сотрудников, не применяя схемы дробления и теневой занятости".

Также ТПП предлагает расширить кредитную программу занятости, включив в нее, помимо малых и средних предприятий, некоммерческие организации, которые являются по своим параметрам малым бизнесом. Еще одно предложение - предоставить право регионам России, на территории которых реализуется эксперимент по налогу для самозанятых, снижать ставку налога по этому спецрежиму до 1%.

Кроме того, ТПП выступает за перенос единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 2021 года на 2022 год. "Многие субъекты малого бизнеса уже привыкли осуществлять деятельность, применяя ЕНВД, и переход на другой режим налогообложения может стать причиной закрытия бизнеса, особенно в сложившейся ситуации", - пояснил в письме Катырин.

Помимо этого, палата предлагает перенести ввод обязательной маркировки новых видов продукции, отменить авансовый порядок оплаты любых услуг для субъектов малого и среднего бизнеса, отменить очередной тур государственной кадастровой оценки объектов недвижимости и земельных участков в 2020-2022 годах в регионах и оставить установленную кадастровую стоимость по состоянию на 1 января 2018 года.

Другое предложение касается повышения вовлеченности малого и среднего бизнеса в нацпроект "Цифровая экономика РФ". Так, ТПП советует "установить требования по процентному участию субъектов малого и среднего предпринимательства в реализации инфраструктурных проектов в рамках нацпроекта на уровне не менее 25% как для федеральных, так и региональных проектов".

О нацплане

В начале июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту страны Владимиру Путину проект национального плана восстановления экономики стоимостью около 5 трлн рублей. Президент поручил во второй половине месяца утвердить окончательные параметры плана.