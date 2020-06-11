В США заявили, что рассматривают варианты ответа на ситуацию вокруг Гонконга

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассматривают различные варианты ответа в связи с ситуацией вокруг Гонконга. Об этом сообщил в четверг журналистам министр финансов США Стивен Мнучин. Его слова приводит агентство Reuters.

По данным руководителя финансового ведомства, возможные меры реагирования прорабатывает, в частности, рабочая группа американского президента по рынкам капитала. Рассматривается также раскрытие бухгалтерской информации ряда китайских компаний.

При этом, как отмечает Мнучин, Китай пока выполняет условия первой фазы торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином, несмотря на пандемию нового коронавируса. Министр отметил, что американские власти следят за выполнением условий сделки.

28 мая Всекитайское собрание народных представителей приняло резолюцию о выработке законопроекта о национальной безопасности в Гонконге. Белый дом воспринял это как нарушение автономного статуса специального района и пообещал ответить санкциями. 29 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что в связи с подобными действиями Пекина американская сторона начала процесс отмены всех льгот, которыми пользовался этот специальный административный район в торгово-экономических отношениях с Соединенными Штатами.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд - в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах. По словам Трампа, сделка позволит сократить торговый дефицит.