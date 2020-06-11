Египет открывает курортные зоны для чартеров

КАИР, 11 июня. /ТАСС/. Решение правительства Египта о возобновлении туризма и авиасообщения касается только курортных зон страны. Об этом сообщил в четверг ТАСС глава комитета по туризму и гражданской авиации в Палате представителей (парламент) страны Амр Сидки.

"Решение касается исключительно прямых рейсов в туристические города, например, в аэропорты Шарм-эш-Шейха, Хургады и Марса-Аляма, - отметил он. - Указ позволит принять необходимые мер для восстановления полетов и подготовки к обслуживанию самолетов в обозначенных районах".

Вместе с тем, как сообщил ТАСС источник в Египетской холдинговой компании по управлению аэропортами и организации воздушного движения Египта, решение кабмина не затрагивает Каирский международный аэропорт, который пока не будет принимать рейсы. "Распоряжение правительства распространяется только на прямые чартерные рейсы на курорты и не связано с каирской гаванью, поэтому авиасообщение с ней приостановлено до дальнейшего уведомления", - отметил собеседник агентства.

В четверг египетское правительство объявило об открытии с 1 июля авиасообщения с провинциями, в наименьшей степени затронутых новым коронавирусом. "Принято решение открыть с начала июля въездной [иностранный] туризм и авиасообщение с туристическими провинциями, в наименьшей степени пострадавших от вируса", - пояснил официальный представитель египетского правительства Надер Саад. В первую очередь, это касается курортов Южного Синая, провинций Красное море и Матрух (Средиземное море). Все аэропорты страны будут оснащены тепловыми инфракрасными камерами, которые за несколько секунд измеряют температурный фон у группы людей до 40 человек.

Меры для привлечения туризма

Министерство туризма и древностей объявило в четверг об открытии для посещения Великих пирамид, храма Карнак и гробницы Тутанхамона в Луксоре, а также некоторых других достопримечательностей, при этом одновременно туда смогут войти не более 10 человек. "При этом туристические достопримечательности, расположенные в густонаселенных районах, прежде всего в Каире, будут открыты позднее", - указало ведомство.

Отели на курортах, которые уже получили сертификаты безопасности, продолжат работать с загрузкой не более 50% до конца октября, сообщили в Минтуризма. Более того, правительство уже приняло решение об освобождении от визовых сборов туристов, прибывающих прямыми чартерными рейсами на курорты, до 31 октября 2020 года.

Кроме того, Египет в целях поощрения иностранного туризма объявил о предоставлении скидок зарубежным авиакомпаниям в размере в 50% - на аэропортовые сборы за посадку и стоянку, 20% - за наземное обслуживание в аэропортах провинций Красное море, Южный Синай и Марса-Матрух. Кроме того, снижена на 20% стоимость входных билетов на все достопримечательности. В мае министерство нефти страны объявило о снижении цен на топливо для лайнеров. Из-за остановки туризма египетская казна, по официальным данным, ежемесячно недополучает миллиард долларов.