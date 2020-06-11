Правительство одобрило законопроект о расширении патентной системы для ИП

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект Минфина РФ о расширении для индивидуальных предпринимателей возможности применения патентной системы налогообложения (ПСН). Об этом говорится в материалах на официальном сайте Минфина.

"Законопроектом предлагается расширить возможность применения патентной системы налогообложения, а также предоставить налогоплательщикам право уменьшать сумму налога по ПСН на уплаченные страховые взносы по аналогии с ЕНВД (единый налог на вмененный доход - прим. ТАСС) . С такой просьбой неоднократно обращались представители бизнес-сообщества. Это позволит обеспечить максимально комфортный переход индивидуальных предпринимателей с системы налогообложения в виде ЕНВД на ПСН", - цитирует пресс-служба ведомства

Законопроект предполагает унификацию "формулировок видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения (ПСН), и кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности", поясняет пресс-служба Минфина.

По данным Минфина, в этих же целях для розницы и общепита, применяющих патентную систему налогообложения, предусмотрено увеличение в три раза площади торговых залов и залов обслуживания посетителей общественного питания - с 50 до 150 кв. м (по аналогии с действующими в настоящее время ограничениями для налогоплательщиков ЕНВД). При этом субъектам РФ предоставляются права на снижение размера таких ограничений.