Программу газификации Тверской области до 2025 года актуализируют к 1 октября

ТАСС, 11 июня. Программу газификации Тверской области на 2021-2025 годы, по которой топливо получат населенные пункты на юго-западе и северо-востоке региона, актуализируют к 1 октября. Сейчас 13 из 42 муниципальных образований остаются негазифицированными, сообщил в четверг в эфире канала "Россия 24 - Тверь" губернатор Игорь Руденя.

"Мы как регион, в котором насчитывается 13 негазифицированных муниципалитетов из 42, активно участвуем в программе [газификации]. 1 октября текущего года будет окончательно оформлена программа актуализации газификации региона на пять лет, с 2021 года по 2025 год включительно. Уже четыре года системно работаем по программе газификации, в том числе за областные средства проектируем газопровод Ржев - Нелидово, что позволит газифицировать юго-запад региона, Оленино, Западную Двину и другие районы", - сказал Игорь Руденя.

По данным пресс-службы правительства региона, в 2020 году по действующей программе планируется строительство более 137 км газовых сетей и межпоселковых газопроводов. "В 2020 году завершится разработка проектов межпоселковых газопроводов до поселков Максатиха, Жарковский, Молоково и города Красный Холм. Также, помимо перечисленных, предусмотрено завершение проектирования семи межпоселковых газопроводов на территории Осташковского городского округа, Старицкого, Калязинского, Бежецкого районов общей протяженностью 191,7 км", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что реализация программы позволит увеличить уровень газификации Тверской области с 65% в настоящее время до 73% в 2025 году. Всего будет обеспечена возможность подачи газа для 12 тыс. домовладений.