Google ужесточает требования к рекламе жилья и кредитования в США и Канаде

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Корпорация Google приняла решение запретить до конца текущего года таргетировать определенную рекламу на отдельные группы пользователей, основываясь на их половой принадлежности, возрасте, наличии детей, семейном положении и почтовом индексе. Об этом говорится в заявлении одного из вице-президентов Google Скотта Спенсера, опубликованном в четверг на сайте корпорации.

"Правила размещения рекламы в Google разрабатываются для защиты пользователей, рекламщиков и издателей от такого противозаконного поведения, как дискриминация", - отметил Спенсер.

Он напомнил о том, что корпорация уже более 10 лет запрещает рекламным агентствам использовать свою продукцию в расчете на расовую принадлежность, вероисповедание, убеждения и физические недостатки пользователей. Google теперь расширила этот список "Новая политика запретит тем, кто рекламирует трудоустройство, жилье и кредитование, таргетировать или исключать рекламу на основании половой принадлежности, возраста, наличия детей, гражданского состояния и почтового индекса пользователей", - информировал вице-президент корпорации.

По его словам, решение вступит в силу на территории США и Канады до конца 2020 года.