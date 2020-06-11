"Яндекс.Такси" и "Везет" ожидают от ФАС мотивированного решения по отказу в сделке

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. "Яндекс.Такси" и "Везет" ожидают от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) мотивированного решения по отказу в совершении сделки, так как оценки долей рынка расходятся. Об этом говорится в совместном заявлении компаний.

"Наши оценки долей рынка расходятся с оценкой ФАС. Мы ожидаем подробного мотивированного решения", - сообщили ТАСС в пресс-службах компаний.

Ранее в четверг стало известно, что ФАС не согласовала покупку "Яндексом" агрегатора такси "Везет". В результате анализа состояния конкуренции на рынке агрегаторов такси ФАС установила, что совокупная доля "Яндекс.Такси" и "Везет" на рынке РФ в целом могла бы вырасти до 70%, причем в 32 субъектах достигнуть свыше 50%, а в 19 субъектах - более 80%. Таким образом, по данным ведомства, в результате совершения сделки "Яндекс.Такси" и группа "Везет" усиливают доминирующее положение как на всей территории РФ, так и в границах более половины регионов.

Ходатайство о согласовании сделки по приобретению "Яндексом" агрегатора такси "Везет", включая все торговые знаки такси группы "Везет", такие как Fasten, "Лидер", RedTaxi и другие, ФАС получила 15 мая. О намерении приобрести активы "Везет" компания "Яндекс.Такси" объявила еще июле 2019 года. Впоследствии "Яндекс" несколько раз отзывал и подавал новые ходатайства по сделке, уточняя ее параметры или предоставляя ФАС дополнительную информацию, необходимую для анализа рынка.

В свою очередь, в ГК "Везет" не согласны с решением ФАС, а также с результатами анализа, который был проведен ведомством. В компании отметили, что согласно исследованиям, которые были проведены в том числе и Аналитическим центром при правительстве РФ, совокупная доля объединенной компании после сделки составила бы не более 50%. "Сегодня в нашей стране нет законодательного требования, согласно которому ФАС России обязана не согласовывать сделку, если совокупная доля компаний, появившаяся в ее результате, превышает 50%. Это, скорее, сложившаяся практика регулятора в сделках индустриальной (а не цифровой) экономики", - добавили в ГК "Везет".

В компании также подчеркнули, что сделка "Яндекс.Такси" и "Везет" не ограничивает конкуренцию, а положительный эффект от сделки при этом существенен.