Минсельхоз ожидает увеличения финансирования программы сельской ипотеки на 1 млрд рублей

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Минсельхоз ожидает увеличения финансирования программы льготной сельской ипотеки в России на 1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства.

В 2020 году на финансирование программы в федеральном бюджете заложен 1 млрд рублей.

"В настоящее время с учетом высокой популярности этого механизма прорабатывается вопрос о дополнительном выделении средств на его реализацию в объеме до 1 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

По словам заместителя министра сельского хозяйства Оксаны Лут, которые приводятся в сообщении, субъектам России необходимо ускорить проведение конкурсных процедур и освоение средств по реализуемым проектам в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Сельская ипотека на сегодняшний день является одним из ее самых востребованных инструментов, которым уже воспользовались 7,9 тыс. человек. Ожидается, что финансирование программы будет расширено уже в июле 2020 года. При этом Минсельхозом достигнута договоренность с уполномоченными банками, включая Россельхозбанк, о продолжении приема заявок на получение льготной сельской ипотеки, несмотря на исчерпание установленного банку лимита.

Лут заявила о планах ведомства продлить сроки использования грантов на 12 месяцев, а также, начиная с 2021 года, распределять средства господдержки с учетом специфики регионов - в связи с этим субъектам рекомендовано направить в Минсельхоз соответствующие предложения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках мер по поддержке сбыта фермерской продукции Минсельхоз совместно с Минпромторгом рекомендовал регионам выделять не менее 20% мест нестационарной торговли малому агробизнесу. В настоящее время ведомствами рассматривается вопрос предоставления мест нестационарной и мобильной торговли фермерам на льготной основе. Минсельхоз также проработал вопрос льготного инвестиционного кредитования малых форм хозяйствования на приобретение торговых объектов и торгового оборудования. Рассматривается возможность приобретения аграриями торгового оборудования с использованием льготного лизинга.