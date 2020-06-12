WSJ: Boeing попросила смежника не начинать сборку фюзеляжей 16 самолетов 737 MAX

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Американская аэрокосмическая корпорация Boeing приостановила строительство четырех самолетов Boeing 737 MAX и откладывает начало сборки фюзеляжей для еще 16 авиалайнеров этой модели. Об этом сообщила в четверг в своей электронной версии газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По их данным, речь идет о холдинге Spirit AeroSystems, который изготавливает фюзеляжи и иные части для Boeing. Корпорация попросила холдинг приостановить работы над фюзеляжами четырех 737 MAX и не начинать сборку корпусов еще 16 таких самолетов. Руководство Boeing не хочет создавать чрезмерное количество таких лайнеров в условиях резкого спада спроса на них и приостановки их полетов. В корпорации не уверены, как поступят ведущие авиакомпании, будут ли заказывать новые 737 MAX или же остановят свой выбор на старой проверенной авиатехнике.

Сборка 737 MAX была приостановлена в январе и возобновлена в мае. В резерве корпорации находятся 450 готовых самолетов этой модели.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.