Белоусов сообщил о готовности смягчить условия выдачи кредитов на оборотные средства

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Условия для выдачи кредитов на пополнение оборотных средств для системообразующих предприятий имеет смысл смягчить, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на встрече с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Белоусов проводит серию встреч с представителями бизнеса в рамках доработки Общенационального плана восстановления экономики, который поручил правительству доработать президент РФ Владимир Путин. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил доработать план к 19 июня. Первый вице-премьер на встрече отметил, что на сегодняшний день выдана примерно четверть кредитов на пополнение оборотных средств. Причем, по его словам, критерии выдачи таких кредитов на первом этапе были специально ужесточены.

"Мы понимаем прекрасно, что банки заинтересованы выдавать эти кредиты наиболее финансово устойчивым клиентам, в том числе и в рамках реструктуризации. Постольку-поскольку 50% рисков все равно ложатся на банки, а мы, как правительство, заинтересованы ровно в обратном - мы заинтересованы в том, чтобы эти кредиты получили в первую очередь предприятия, находящиеся в "красной зоне", в том числе в наиболее пострадавших отраслях", - сказал Белоусов, добавив, что вопрос смягчения критериев, связанных с падением выручки, будет обязательно проработан.

"Тот критерий, который мы установили, 30-процентное падение выручки за второй квартал с последующим подтверждением, предоставлением бухгалтерской отчетности в налоговую службу, он слишком жесткий. В этой части будет смягчение", - сказал первый вице-премьер.

По поручению президента правительство разработало комплекс мер по поддержке системообразующих предприятий в условиях коронавируса. В их числе - кредиты по льготной ставке на пополнение оборотных средств. Чтобы получить такой кредит, компания должна соответствовать ряду критериев, один из них - снижение выручки во втором квартале 2020 года на 30% и более по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

МСП и цифра

Также, по словам Белоусова, правительство в 2021 году может вернуться к вопросу повышения порогов отнесения компаний к субъектам малого и среднего предпринимательства. "По повышению порогов - для малого и среднего предпринимательства. Может быть в 2021 году мы к этой теме вернемся", - сказал он.

Первый вице-премьер отметил важность интеграции в план восстановления экономики предложений РСПП по смешанной форме занятости и образования. "Если это у нас из плана выпало, то это надо обязательно туда внести", - заявил он, добавив, что эти формы нужно узаконить. Кроме того, по его словам, внедрение электронного документооборота является важным фактором для экономики.

"Это тоже, безусловно, мы поддерживаем. В плане это есть, если недостаточно - давайте усилим", - сказал он. Белоусов также поддержал предложения РСПП о внесении изменений в законодательство о банкротстве, отметил необходимость принятия закона о цифровых финансовых активах.

Предложения РСПП

Глава РСПП Александр Шохин попросил на встрече изменить практику применения новой редакции постановления правительства по предоставлению субсидий банкам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году системообразующим предприятиям на пополнение оборотных средств.

"Ключевой вопрос - распространение на зависимые общества соответствующих форматов поддержки. Мы также ставили вопрос - повысить порог для группы компаний до 10 млрд рублей", - сказал Шохин, добавив, что РСПП хотел бы расширить перечень секторов, подпадающих под поддержку, и исключить критерий по снижению выручки в 30% для получения поддержки.

Шохин также отметил важность ускоренного внедрения электронного документооборота и обсуждения переходного периода для введения электронного кадрового документооборота. РСПП также выступает за повышение порогов отнесения предприятий к субъектам малого и среднего бизнеса. "Это можно было бы посмотреть в 2021 году. Как по численности, так и по обороту компаний внести соответствующие уточнения", - отметил он.

Глава РСПП отметил, что союз выступает за скорейшее создание новых финансовых инструментов - бессрочные облигации, кконвертируемые облигации, "зеленые" облигации, создание фонда фондов. "Здесь мы тоже готовы формулировки и технологии предлагать", - заявил Александр Шохин, добавив, что по мнению РСПП, эти инструменты надо вводить в рамках первого этапа антикризисного плана.

Предложения бизнеса

Президент ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин, который также участвовал во встрече, отметил важность изменения законодательства, касающегося удаленного формата работы и дистанционного образования. "Я думаю, что это будет развиваться в дальнейшем, и удаленка для производственных нужд, и обучение удаленной и смешанной формы. Хорошо бы, чтобы такого рода законодательные вопросы были отработаны. Мы готовы внести свои предложения", - сказал он.

По словам Потанина, для восстановления деловой активности, которая пострадала от пандемии, нужны, в том числе, новые инструменты, к которым относятся цифровые финансовые активы. "Скорейшее принятие закона о цифровых финансовых активах тоже пошло бы на пользу в пост-пандемический период", - сказал он.

Совладелец и председатель набсовета консорциума "Альфа-групп" и член бюро правления РСПП Михаил Фридман, в свою очередь отметил, что одним из предложений РСПП является изменение законодательства о банкротстве. "У текущего закона есть ряд недостатков", - отметил он, подчеркнув, что базовая идея - это организовать процесс банкротства таким образом, чтобы в нем принимали участие компании, которые обладают финансовыми ресурсами, чтобы отвечать за потенциальные нарушения или злоупотребления, возможные в процессе банкротства.

Генеральный директор - председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров, в свою очередь, отметил, что РЖД практически готово к размещению бессрочных облигаций, а сохранение налога на имущество в 1,6% могло бы помочь компании поддержать грузоотправителей. "У нас остался с Центробанком последний шаг - выпуск решения. Проспект уже зарегистрирован, сейчас - выпуск решения. Хотел попросить сохранить до 2024 года как минимум, а вообще, желательно бессрочно, ставку налога на имущества 1,6%. Поскольку мы бы тогда дополнительно посмотрели по нашим тарифным решениям и лучше поддержали правильными тарифными решениями наших грузоотправителей", - сказал глава РЖД.