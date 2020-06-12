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Болсонару заявил, что развитие 5G в Бразилии будет учитывать внешнеполитические интересы

Президент Бразилии также напомнил, что накануне он распорядился воссоздать министерство связи, которое и будет заниматься данным вопросом

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 июня. /ТАСС/. Развитие в Бразилии технологии мобильной связи пятого поколения (5G) будет происходить с учетом внешнеполитических интересов страны и требований национальной безопасности. Об этом заявил в четверг президент южноамериканской республики Жаир Болсонару.

"Я уже дал указание относительного того, как рассматривать этот вопрос. Мы заключим сделку на наиболее выгодных для нас условиях, принимая во внимание различные аспекты, а не только фактор цены. Порой самое дешевое является не лучшим вариантом, как и самое дорогое. Мы будем учитывать требования национального суверенитета, информационной безопасности. Кроме того, здесь есть внешнеполитический фактор", - сказал глава государства в ходе еженедельного прямого эфира в Facebook.

Политик также напомнил, что накануне он распорядился воссоздать министерство связи, которое и будет заниматься данным вопросом.

Основными претендентами на развитие сетей 5G в Бразилии являются шведская компания Ericsson, финская Nokia и китайская Huawei. Вашингтон, ведущий торговую войну с Пекином, призывает своих союзников, в том числе Бразилию, отказываться от китайского оборудования, заявляя, что оно может создавать угрозу национальной безопасности стран, в которых используется.

Теги
БразилияБолсонару, Жаир
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