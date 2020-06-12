В ООН призвали в условиях пандемии не допустить роста использования детского труда

ЖЕНЕВА, 12 июня. /ТАСС/. Международная организация труда (МОТ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) считают, что в условиях пандемии коронавируса государства должны расширить социальную поддержку семей и возможности получения детьми образования, чтобы защитить миллионы юных жителей планеты от вынужденной трудовой деятельности и эксплуатации. Об этом говорится в их совместном докладе, опубликованном в пятницу в Женеве.

"За последние два десятилетия число работающих детей уменьшилось на 94 млн. Этот выдающийся результат находится сейчас под угрозой. Пандемия, скорее всего, обратит этот прогресс вспять и осложнит достижение глобальной цели прекращения детского труда", - отмечают эксперты, подчеркивая, что нынешний кризис может "вытолкнуть миллионы детей" на рынок труда.

Среди причин такого развития событий МОТ и ЮНИСЕФ называют, в частности, рост бедности в мире из-за негативного воздействия пандемии на экономику. "Согласно исследованиям, рост бедности на один процент влечет за собой в некоторых странах увеличение использования детского труда на 0,7%", - указывают авторы доклада. Они обращают внимание на кризис занятости, который во втором квартале 2020 года, по прогнозам, приведет к сокращению рабочего времени в мире на 10,5%, что равнозначно потере 305 млн рабочих мест.

Временное закрытие школ, затронувшее более миллиарда учащихся в более 130 странах, может привести к росту использования труда детей в неформальном секторе и домашнем хозяйстве. Подростки, которым по возрасту закон разрешает трудовую деятельность, могут бросить учебу и пополнить рынок труда в сферах с ограниченными требованиями к профессиональной подготовке и образованию. "Гендерное неравенство может обостриться, поскольку девочки особенно уязвимы к эксплуатации в сельском хозяйстве и работе по дому", - констатируют в МОТ и ЮНИСЕФ.

Среди предлагаемых экспертами мер по защите детей в условиях пандемии расширение социальной поддержки, облегчение доступа бедных семей к кредитам, возвращение учащихся в школы, включая отмену платы за обучение. "В условиях, когда пандемия опустошает доходы семей, многие при отсутствии помощи будут прибегать детскому труду", - заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер. "Социальная защита жизненно важна во время кризиса, поскольку она дает поддержку наиболее уязвимым людям", - подчеркнул он и призвал государства учесть проблему детского труда при разработке политики в сфере образования, социальной защиты и прав человека.