В Японии приняли второй дополнительный бюджет в размере $296 млрд

ТОКИО, 12 июня. /ТАСС/. Верхняя палата парламента Японии в пятницу одобрила проект второго дополнительного бюджета на 2020 финансовый год, средства из которого пойдут на поддержку населения и местных компаний в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Таким образом дополнительный бюджет в размере 31,9 трлн иен (около $296 млрд) считается официально принятым, поскольку 10 июня его одобрила ключевая нижняя палата парламента. Благодаря его принятию объем пакета поддержки национальной экономики и местного населения в условиях пандемии возрос до 117,1 трлн иен (почти $1,1 трлн).

В конце апреля в Японии был одобрен первый дополнительный бюджет на текущий финансовый год с целью поддержки экономики страны в условиях распространения коронавируса. Его размер составил 25,6 трлн иен ($237 млрд).

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 18 тыс., умерли 935 человек. Свыше 16 тыс. человек выздоровели.