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Правительство потребовало от министерств вовремя расходовать бюджетные деньги

Министерствам поручили "принять исчерпывающие меры по обеспечению своевременного и равномерного исполнения расходов"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Правительство России поручило министерствам и ведомствам своевременно расходовать бюджетные средства. Об этом говорится в перечне решений, принятых по итогам прошедшего 11 июня заседания кабинета министров.

"Главным распорядителям средств федерального бюджета принять исчерпывающие меры по обеспечению своевременного и равномерного исполнения расходов федерального бюджета в 2020 году", - говорится в перечне решений, опубликованных на сайте правительства.

Министру финансов Антону Силуанову предстоит доложить о результатах этой работы в составе отчета об исполнении федерального бюджета за первое полугодие 2020 года.

На заседании также был утвержден отчет об исполнении федерального бюджета за I квартал 2020 года. Он будет направлен в Государственную думу, Совет Федерации и Счетную палату.

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Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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