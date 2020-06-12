Кабмин поручил силовым ведомствам заключить до августа контракты на закупки автотехники

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Правительство РФ поручило МВД, Минобороны, Росгвардии, МЧС, ФСИН, ФССП, а также ФТС заключить до 31 июля 2020 года контракты на опережающие закупки автомобильной техники. Об этом говорится в перечне решений, принятых по итогам прошедшего 11 июня заседания кабинета министров.

"МВД России (В. А. Колокольцеву), Минобороны России (С. К. Шойгу), МЧС России (Е. Н. Зиничеву), Росгвардии (В. В. Золотову), ФТС России (В. И. Булавину), ФСИН России (А. П. Калашникову), ФССП России (Д. В. Аристову), а также их подведомственным государственным казенным и бюджетным учреждениям обеспечить заключение до 31 июля 2020 года государственных контрактов на закупку в 2020 году автомобильной техники, запланированной к приобретению федеральными органами исполнительной власти за счет средств федерального бюджета, выделенных на 2020-2022 годы, и при необходимости внести до 20 июля 2020 года в правительство Российской Федерации проекты распоряжений правительства Российской Федерации об осуществлении указанных закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)", - говорится в документе.

Кроме того, Минпроторгу, Минфину и ФАС поручено до 30 июня 2020 года внести в кабмин проект акта правительства РФ, согласно которому автомобильная техника должна соответствовать требованиям постановления правительства России "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации", а оплатить машины нужно будет в этом и двух последующих годах в соответствии с бюджетными ассигнованиями.

В течение недели, до 19 июня 2020 года Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития должны представить проект постановления правительства РФ о правилах предоставления субсидий банкам за льготные кредиты на отечественные автомобили министерствам и ведомствам.