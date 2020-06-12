Роспотребнадзор разработал проект санитарных норм для магазинов и рынков

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор подготовил санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и продуктовых рынков. Документ опубликован на интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6 <…> "Санитарно-эпидемиологические требования к торговым объектам и рынкам, реализующим пищевую продукцию" (приложение). Установить срок действия санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6 <…> "Санитарно-эпидемиологические требования к торговым объектам и рынкам, реализующим пищевую продукцию" до 01.01.2031", - следует из документа.

Согласно проекту, рыбные магазины не могут размещаться во встроенно-пристроенных к жилым зданиям и зданиям общественного и административного назначения, над торговыми местами открытой торговой зоны рынка должны быть установлены навесы для защиты от осадков и прямых солнечных лучей. Для контейнеров, тележек и корзин самообслуживания для покупателя необходимо создать условия для их хранения и обработки.

Проектом предусматривается запрет на взвешивание продавцом на весах продуктов без упаковки, отпуск пищевой продукции, упавшей на пол, выливание жидких пищевых продуктов из посуды покупателя обратно в общую тару, продажу яиц в отделах, реализующих не упакованные производителем пищевые продукты, готовые к употреблению, и упаковку пищевых продуктов под вакуумом. Кроме того, запрещается продажа бахчевых культур частями и с надрезами в объектах мелкорозничной торговли.

Уровни шума в торговых залах магазинов должны соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к уровням шума в жилых помещениях.

Торговые палатки и киоски должны быть оснащены раковинами для мытья рук, а нестационарные торговые объекты должны размещаться в местах, имеющих туалет в пешеходной доступности от рабочего места, также допускается применение нецентрализованных систем автономного водоснабжения и водоотведения.

Санитарно-эпидемиологические правила разработаны для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с реализацией пищевой продукции через торговые объекты и рынки.